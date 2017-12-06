Kaspersky рассказал, какие устройства станут объектами кибератак в будущем

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" ожидает в следующем году увеличения количества атак на разработчиков популярных программ, а также на устройства, подключенные к интернету ("интернет вещей"), в том числе на банкоматы, автомобили, а также персональные данные, включая соцсети и медицинскую информацию, говорится в сообщении компании.
Что касается частных пользователей, эксперты ожидают, что атаки на устройства "интернета вещей", в частности, на роутеры и веб-камеры, также продолжатся в 2018 году.
Эксперты также опасаются кражи персональных данных о состоянии здоровья, которые часто хранятся на фитнес-трекерах и других медицинских устройствах.
"Другой класс устройств из мира "интернета вещей", который окажется под ударом в 2018 году — банкоматы", — отмечается в сообщении.
Кроме того, среди угроз в киберпространстве в 2018 году — рост манипулирования и взломов СМИ и социальных медиа ради извлечения прибыли, заключает антивирусная компания.