Kaspersky рассказал, какие устройства станут объектами кибератак в будущем

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" ожидает в следующем году увеличения количества атак на разработчиков популярных программ, а также на устройства, подключенные к интернету ("интернет вещей"), в том числе на банкоматы, автомобили, а также персональные данные, включая соцсети и медицинскую информацию, говорится в сообщении компании.

"Атаковать будут не конечные цели — как правило, это большие компании с надежной и многослойной киберзащитой. В таких случаях гораздо проще использовать посредника, которым может выступить производитель популярных программ, используемых в корпоративном сегменте. Самыми известными из них стали инциденты с Shadowpad и CCleaner, а также эпидемия шифровальщика ExPetr/NotPetya", — поясняет компания.

Что касается частных пользователей, эксперты ожидают, что атаки на устройства "интернета вещей", в частности, на роутеры и веб-камеры, также продолжатся в 2018 году.

В "Лаборатории Касперского" также предупреждают, что в случае с автомашинами злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.

Эксперты также опасаются кражи персональных данных о состоянии здоровья, которые часто хранятся на фитнес-трекерах и других медицинских устройствах.

"Другой класс устройств из мира "интернета вещей", который окажется под ударом в 2018 году — банкоматы", — отмечается в сообщении.

Аналитики компании полагают, что произойдёт автоматизация атак на эти устройства — к банкомату будет подключаться мини-компьютер, который автоматически производит заражение и активацию вредоносной программы, которая выдает деньги или собирает данные о картах.

Кроме того, среди угроз в киберпространстве в 2018 году — рост манипулирования и взломов СМИ и социальных медиа ради извлечения прибыли, заключает антивирусная компания.