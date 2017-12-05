В Paint нашли секретную функцию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В графическом редакторе Paint, входящем в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows, обнаружили функцию создания градиента. Видеоинструкцию опубликовал в своем твиттере пользователь mikejmoffitt.

did you know MSPAINT can make gradients? pic.twitter.com/zdJIUmxeyy — mikejmoffitt (@moftsoft) 1 декабря 2017 г.

"Вы знали, что Paint умеет делать градиенты?" — отметил он в комментарии к ролику.

Судя по записи, для создания градиентного фона требуется провести линию через исходный "лист" и закрасить части разными цветами с помощью функции заливки. Затем следует уменьшить изображение до одного пикселя, а потом вернуть ему исходный размер.

Ранее американская корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint, который до этого признала устаревшим.