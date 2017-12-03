Глава "Лаборатории Касперского" рассказал о собранных за 2017 год вирусах

УЧЖЭНЬ (Китай), 3 дек – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" ожидает, что в этом году соберет информацию о более чем 90 миллионах вредоносных программ, заявил основатель и глава компании Евгений Касперский.

"Двадцать лет тому назад, когда я основал компанию в 1997 году, в тому году мы зафиксировали около 500 вредоносных программ. Через десять лет в 2007 году – в нашей коллекции было более 2 миллионов вирусов. В этом году мы ожидаем, что будет более 90 миллионов вредоносных программ, приложений, скриптов, документов и так далее. 90 миллионов в одного течение года", — заявил Касперский, выступая на Всемирной конференции по интернету.

Он рассказал, что в настоящее время в вирусной базе компании в настоящее время более 500 миллионов уникальных файлов.

"Это большие данные. Каждый день мы собираем более 300 тысяч новых вредоносных программ. Я думаю, что во время этой конференции будет около 1 миллиона новых компьютерные вирусов. Это масштаб проблемы. К сожалению, это глобальная, масштабная проблема", — добавил он.

Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря, проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".

Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощи интернета, интернет коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использования киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.

В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.