В Китае открылась Всемирная конференция по интернету

УЧЖЭНЬ (КНР), 3 дек – РИА Новости. Четвертая Всемирная конференция по интернету открылась в воскресенье в китайском Учжэне в провинции Чжэцзян.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил участникам приветствие и пожелал успешного проведения конференции.

"Позвольте мне от имени правительства Китая и народа, а также от себя лично поздравить вас с открытием четвертой Всемирной конференции по интернету. Позвольте мне поприветствовать всех участников, руководителей международных организаций и экспертов", — заявил в своем обращении Си Цзиньпин. Обращение от имени Си Цзиньпина зачитал глава Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

Основными темами конференции, которая продлится до 5 декабря, станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использования киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.

В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.