Пользователи нашли новую неисправность на устройствах Apple

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владельцы устройств компании Apple с операционной системой iOS 11.1.2 столкнулись с некорректной работой гаджетов. Ветка с обсуждением проблемы появилась на интернет-ресурсе Reddit.
Был найден способ восстановить правильную работу устройства: нужно было переставить дату на неделю назад, выключить оповещения, а потом снова выставить правильное число для того, чтобы все приложения заработали.
Apple срочно исправила ошибку в обновлении iOS 11.2, что, как отмечает портал The Verge, разработчик делает редко — обычно новые версии выходят по вторникам.
Ранее неоднократно сообщалось о дефектах, обнаруженных в новом смартфоне от Apple — iPhone X. В частности, пользователи жаловались на проблемы с экраном и системой распознавания лица Face ID.