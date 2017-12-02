Пользователи нашли новую неисправность на устройствах Apple

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владельцы устройств компании Apple с операционной системой iOS 11.1.2 столкнулись с некорректной работой гаджетов. Ветка с обсуждением проблемы появилась на интернет-ресурсе Reddit.

Пользователи пожаловались на то, что телефоны постоянно перезагружались через несколько минут после включения. Появилась версия, что неполадка связана с уведомлениями, которые были привязаны к местному времени.

Был найден способ восстановить правильную работу устройства: нужно было переставить дату на неделю назад, выключить оповещения, а потом снова выставить правильное число для того, чтобы все приложения заработали.

Apple срочно исправила ошибку в обновлении iOS 11.2, что, как отмечает портал The Verge, разработчик делает редко — обычно новые версии выходят по вторникам.

Ранее неоднократно сообщалось о дефектах, обнаруженных в новом смартфоне от Apple — iPhone X. В частности, пользователи жаловались на проблемы с экраном и системой распознавания лица Face ID.