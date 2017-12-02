МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" заявила, что обсуждает с британским Центром национальной кибербезопасности (NCSC) создание механизма независимой проверки безопасности ее продуктов и сервисов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Касперский отверг обвинения в кибершпионаже со стороны США Ранее газета Financial Times сообщила, что глава NCSC Киаран Мартин предупредил ведомства, отвечающие за национальную безопасность, о рисках использования программного обеспечения Kaspersky Lab.

"В публикации NCSC подтверждается, что текущий запрет основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах каких-либо нарушений со стороны "Лаборатории Касперского". Важно отметить, что NCSC не призывает компании и частных пользователей отказываться от продуктов "Лаборатории Касперского", — отмечается в заявлении.

"Лаборатория Касперского" напоминает, что недавно запустила глобальную инициативу по информационной открытости, в рамках которой проведет независимый анализ исходного кода своих программ, независимую оценку процессов разработки, создаст три центра прозрачности в разных регионах мира и увеличит вознаграждение за bug bounty (найденные в программах уязвимости) до 100 тысяч долларов.

В сентябре Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям отказаться от программ Kaspersky Lab, поскольку они якобы могут нанести ущерб нацбезопасности США.

В Kaspersky Lab в ответ заявили, что никому не помогали с кибершпионажем. По мнению основателя компании Евгения Касперского, скандал может быть связан с тем, что его компания лучше выполняет свою работу по защите личных данных клиентов, чем американские конкуренты.