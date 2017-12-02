Дороже iPhone X: Samsung представила новый телефон-раскладушку

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Samsung представила телефон-раскладушку W2018, который поступит в продажу по цене, превышающей стоимость IPhone X. Об этом сообщает Phandroid.

Как отмечает издание, "раскладушки" практически ушли в прошлое, но компания явно не хочет смириться с этим и пытается компенсировать устаревший формат современными характеристиками.

Так, создатели оснастили гаджет двумя дисплеями с заявленным разрешением Full HD, при этом основная камера имеет 12 мегапикселей, а фронтальная — пять мегапикселей. В то же время, как подчеркивает автор статьи, слабым местом смартфона могут стать проблемы с программным обеспечением.

По данным издания, в первое время W2018 будут доступен только в Китае, причем по "абсурдной" цене — 2400 долларов, что примерно в полтора раза больше, чем стоит самая дорогая модель IPhone.