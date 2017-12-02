В Финляндии служба спасения начала принимать смс

ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — РИА Новости. Служба спасения Финляндии начала принимать текстовые сообщения об экстренных ситуациях, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее вызвать спасателей можно было только, позвонив по телефону.

"Использование экстренных текстовых сообщений в первую очередь предназначено для людей, которые не слышат или не могут говорить. В чрезвычайных ситуациях всегда звоните 112, если это возможно", — говорится в сообщении.

Воспользоваться отправкой текстового сообщения может любой абонент финского мобильного оператора, после предварительной регистрации на финском портале госуслуг.

Нововведение касается только смс и не распространяется на интернет-месенджеры, услугой нельзя воспользоваться телефоном без сим-карты, а сообщения из-за границы не принимаются, уточняется в сообщении.