Оригами вдохновило ученых на создание сверхсильного мускула

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработали искусственный мускул, который может поднимать предметы в тысячу раз тяжелее своего веса. Пресс-релиз исследования опубликован в журнале PNAS.

На создание нового изобретения ученые вдохновились оригами, которое позволило им создать гибкую мышцу, способную работать без каких-либо твердых компонентов.

Изобретение состоит из сжимающегося корпуса, внутри которого находятся воздух или жидкость, а разница в давлении приводит его в действие.

Кроме того, такие мышцы могут быть запрограммированы на выполнение различных действий: они могут хватать, поднимать и крутить предметы, а также двигаться в разные стороны.

Отмечается, что изобретение ученых в будущем может быть использовано как в медицине, например, в протезировании, так и в строительстве в открытом космосе.