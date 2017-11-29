Эксперты рассказали о новой волне Android-троянов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, зафиксировала новую волну массового распространения вирусов-троянов, маскирующихся под мобильные приложения ведущих российских банков для Android-смартфонов, говорится в сообщении компании.
Как пояснили РИА Новости в компании, аналитики выявили порядка десяти качественно подготовленных ресурсов, которые имитировали мобильные приложения российских банков из топ-10. Сервисы были оперативно заблокированы Group-IB, рекламные объявления с недобросовестным контентом удалялись сотрудниками поисковых сервисов.
"Стоит отметить, что качество приложений-подделок, как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимание на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс", — отметил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.
По оценкам компании, по итогам 2016-2017 финансового года, ущерб физическим лицам от банковских тронов для Android в РФ вырос на 136% и составил 14 миллионов долларов. При этом ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30% меньше.