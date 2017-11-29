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Технологии

Эксперты рассказали о новой волне Android-троянов

00:3829.11.2017
(обновлено: 00:46 29.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фотоМужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, зафиксировала новую волну массового распространения вирусов-троянов, маскирующихся под мобильные приложения ведущих российских банков для Android-смартфонов, говорится в сообщении компании.

Кибербезопасность. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) Group-IB отмечают, что трояны, предназначенные для мобильных устройств под управлением ОС Android, распространяются не через официальный магазин Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах. Так, пользователи, набиравшие в поисковике запрос на скачивание приложения банка, получали на первых страницах поисковиков рекламные сообщения об установке сервиса. При нажатии на ссылку запускалась переадресация на сторонние ресурсы, где предлагалось скачать мобильное приложение, под которым скрывался банковский троян.

Как пояснили РИА Новости в компании, аналитики выявили порядка десяти качественно подготовленных ресурсов, которые имитировали мобильные приложения российских банков из топ-10. Сервисы были оперативно заблокированы Group-IB, рекламные объявления с недобросовестным контентом удалялись сотрудниками поисковых сервисов.

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона. Архивное фото
© Fotolia / georgejmclittle
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В ходе дальнейшего расследования эксперты компании выявили связь между распространителем этих вредоносных банковских приложений и автором мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, которые были популярны в 2016 и в начале 2017 года.

"Стоит отметить, что качество приложений-подделок, как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимание на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс", — отметил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

По оценкам компании, по итогам 2016-2017 финансового года, ущерб физическим лицам от банковских тронов для Android в РФ вырос на 136% и составил 14 миллионов долларов. При этом ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30% меньше.

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