Российские компании плохо защищены от киберугроз, показало исследование

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подавляющее число российских компаний (98%) полагают, что их служба кибербезопасности не в полной мере соответствует потребностям организации, в прошлом году такого мнения придерживались 86% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования EY в области информационной безопасности "Кибербезопасность на новом витке: готовимся противостоять киберугрозам" за 2017 год.
"Тем не менее, несмотря на растущую осведомленность респондентов о киберугрозах, 42% компаний не создали центров обеспечения информационной безопасности, в то время как эта практика получает все более широкое распространение. 69% опрошенных либо совсем не имеют специальной программы в области сбора и анализа информации о киберугрозах, либо ограничиваются неформальными мероприятиями в этой сфере",- подчеркивают авторы исследования.
При этом почти половина компаний – 49% участников опроса – уверены, что высшее руководство их организаций обладает достаточными знаниями в области информационной безопасности, чтобы осуществлять эффективный надзор за киберрисками.
Актуальные угрозы
Респонденты отметили возрастание таких угроз кибербезопасности, как фишинг и вредоносное программное обеспечение – говоря об актуальных для бизнеса угрозах, 64% респондентов назвали их главными. Что касается существующих уязвимостей, большинство респондентов – 60% – видят их в неосмотрительности и неосведомленности сотрудников. Второе место заняли устаревшие средства контроля или архитектура безопасности – 46% считают этот фактор актуальным для своего бизнеса, на третьем месте – несанкционированный доступ (37%).
"Сегодня компаниям важно осознать, что рано или поздно та или иная атака злоумышленников может увенчаться успехом. Предварительная подготовка к таким атакам вместе с наличием плана действий на случай нарушения информационной безопасности (cyber breach response plan, CBRP), который автоматически приводится в исполнение при обнаружении кибернарушений, являются наилучшим средством для сведения к минимуму их последствий", — добавляет Самодаев.
В исследовании приняли участие 1200 респондентов из разных стран, представляющих организации из более чем 20 секторов экономики.