Российские компании плохо защищены от киберугроз, показало исследование

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подавляющее число российских компаний (98%) полагают, что их служба кибербезопасности не в полной мере соответствует потребностям организации, в прошлом году такого мнения придерживались 86% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования EY в области информационной безопасности "Кибербезопасность на новом витке: готовимся противостоять киберугрозам" за 2017 год.

Обеспокоенность компаний вопросами кибербезопасности высока: 71% участников опроса отмечают необходимость увеличения бюджета на кибербезопасность до 50%. При этом количество респондентов, уверенных в том, что им с большой долей вероятности удастся распознать изощренную кибератаку, уменьшилось – в этом году такого мнения придерживаются 30% против 50% в прошлом году.

"Тем не менее, несмотря на растущую осведомленность респондентов о киберугрозах, 42% компаний не создали центров обеспечения информационной безопасности, в то время как эта практика получает все более широкое распространение. 69% опрошенных либо совсем не имеют специальной программы в области сбора и анализа информации о киберугрозах, либо ограничиваются неформальными мероприятиями в этой сфере",- подчеркивают авторы исследования.

При этом почти половина компаний – 49% участников опроса – уверены, что высшее руководство их организаций обладает достаточными знаниями в области информационной безопасности, чтобы осуществлять эффективный надзор за киберрисками.

Актуальные угрозы

"Мы наблюдаем отставание российских компаний от зарубежных по уровню зрелости процессов управления кибербезопасностью и их интеграции с бизнес-процессами. Это усиливается общим несоответствием технического обеспечения информационной безопасности потребностям организации. Использование только технических решений и экспертизы специалистов по информационной безопасности в отрыве от выстраивания процессной модели ее обеспечения в организации не гарантирует должной защиты от новых атак", — отмечает партнер EY, руководитель направления по предоставлению услуг в области бизнес-рисков, управления ИТ и кибербезопасностью в СНГ Николай Самодаев.

Респонденты отметили возрастание таких угроз кибербезопасности, как фишинг и вредоносное программное обеспечение – говоря об актуальных для бизнеса угрозах, 64% респондентов назвали их главными. Что касается существующих уязвимостей, большинство респондентов – 60% – видят их в неосмотрительности и неосведомленности сотрудников. Второе место заняли устаревшие средства контроля или архитектура безопасности – 46% считают этот фактор актуальным для своего бизнеса, на третьем месте – несанкционированный доступ (37%).

"Сегодня компаниям важно осознать, что рано или поздно та или иная атака злоумышленников может увенчаться успехом. Предварительная подготовка к таким атакам вместе с наличием плана действий на случай нарушения информационной безопасности (cyber breach response plan, CBRP), который автоматически приводится в исполнение при обнаружении кибернарушений, являются наилучшим средством для сведения к минимуму их последствий", — добавляет Самодаев.

В исследовании приняли участие 1200 респондентов из разных стран, представляющих организации из более чем 20 секторов экономики.