Samsung разработала способ зарядить телефон за 12 минут

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung Electronics анонсировала создание нового аккумулятора для мобильных устройств на основе графена, который позволяет в пять раз сократить время зарядки и продлить срок использования батареи. Об этом сообщает научно-исследовательское подразделение конгломерата Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT).

Ученые из SAIT успешно синтезировали трехмерные объекты из графена, которые назвали "графеновыми шариками". Данная структура, как говорится в сообщении научно-исследовательской организации, "увеличивает срок службы и дает возможность быстрой зарядки". Аккумуляторы на основе "графеновых шариков" смогут проходить через 500 циклов зарядки-разрядки с сохранением первоначальной мощности.

Как рассказали разработчики из Samsung южнокорейскому агентству Рёнхап, новому аккумулятору на основе графена необходимо всего 12 минут, чтобы полностью зарядить батарею мобильного устройства. Литий-ионные зарядные устройства справляются с такой операцией не менее чем за час.

В сообщении Samsung Advanced Institute of Technology отмечается, что данное зарядное устройство успешно функционирует при температуре от 5°C до 60°с.

Samsung уже подала патентные заявки на данную разработку в США и Южной Корее.

Осенью 2016 года компания Samsung объявила об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7 после многочисленных сообщений об их возгорании во время подзарядки. В начале октября Samsung пришлось приостановить производство Galaxy Note 7.

По сообщениям южнокорейского конгломерата, причиной возгорания аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством.

Графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, соединенных между собой структурой химических связей, напоминающих структуру пчелиных сот. Он отличается высокой прочностью и уникальными электрическими свойствами. За создание графена выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию 2010 года по физике.