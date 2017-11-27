Kaspersky разработала платформу для голосования на основе блокчейна

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" запустила платформу электронного голосования Polys, разработанную на основе технологии "блокчейн", говорится в сообщении компании.

Как отмечает "Лаборатория", в основе платформы лежат "умные контракты" платформы Ethereum, которая позволяет создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе блокчейна. Все данные, относящиеся к голосованию (в том числе итоговые результаты) хранятся не на серверах, а в информационных блоках на устройствах всех участников процесса, что делает платформу защищенной от взламывания.

При этом исходный код Polys доступен широкой общественности и выложен на сайте GitHub. Проект предназначен прежде всего для использования в некоммерческих организациях, учебных заведениях, городских сообществах и географически распределенных компаниях.

"Проект Polys зародился в бизнес-инкубаторе "Лаборатории Касперского" – специальном подразделении, работающем со стартапами и инновационными идеями как внутри, так и вне компании", – пояснил руководитель направления по инвестициям и инновациям "Лаборатории Касперского" Вартан Минасян, чьи слова приводятся в релизе.

Мы считаем, что (блокчейн — ред.) — это действительно прорывная технология, потенциал которой далеко не исчерпан. Она уже зарекомендовала себя в криптовалютах, теперь настал черед систем электронного голосования, к которому, мы уверены, современное цифровое общество неизменно придет", – также отметил он.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию.