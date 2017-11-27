Создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер создал устройство, помогающее преодолеть зависимость от гаджетов. Об этом сообщает The Verge.

Изобретение представляет собой пластиковый муляж, имитирующий настоящий смартфон как по форме, так и по массе. На "экране" находятся каменные бусины, которые можно вращать, тем самым совершая те же движения, что и при пользовании гаджетом.

Шиллинджер отмечает, что люди зачастую достают свои смартфоны не ради каких-либо функций, а для того, чтобы просто занять руки.