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"Пабличные игры" собрали 219 миллионов просмотров во "ВКонтакте"

13:4127.11.2017
(обновлено: 13:44 27.11.2017)
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© Пабличные игрыКадр из трансляции финала реалити-шоу Пабличные игрыКадр из трансляции финала реалити-шоу Пабличные игры
© Пабличные игры

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Видеозаписи шоу "Пабличные игры" собрали свыше 219 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте".

Паблики ВКонтакте запускают онлайн-реалити шоу с призом 3 млн рублей
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Паблики ВКонтакте запустили онлайн-реалити шоу с призом 3 млн рублей
"Пабличные игры", ставшие первым круглосуточным реалити-шоу "Вконтакте", транслировались в прямом эфире в пабликах — участниках проекта и в сообществе шоу с 9 октября по 25 ноября.

Победителями стали москвич Алекс Таппер из команды паблика MDK и житель Минска Виктор Касавцев, представлявший паблик "БОРЩ". Каждый из них получил по три миллиона рублей. В финальной части шоу победители простояли свыше 14 часов на столбах над водой, установив мировой рекорд в рамках развлекательных проектов.

"Мы рады, что первый в мире подобный проект был реализован на платформе ВКонтакте, никто ранее в мире не делал реалити-шоу 24/7 live. Для нас очень важно, что паблики "ВКонтакте" доказали — они способны создавать популярный уникальный видеоконтент", — отметил исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев.

Он добавил, что сообщества давно обладают большой лояльной аудиторией, но это их первый большой опыт с форматом, который ранее был исключительно территорией телевидения.

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© РИА Новости / Михаил Киреев
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"Прямой эфир 24 часа в сутки, который шел напрямую в live-трансляцию "ВКонтакте" — уникальный опыт для нас. Ты находишься со зрителями на связи, читаешь их комментарии, реагируешь на просьбы и даешь им возможность повлиять на события здесь и сейчас", — отметил, в свою очередь, Сириль Лункевич, генеральный продюсер студии Mastiff, которая занималась производством шоу.

Уникальным опытом для шоу стало также использование системы искусственного интеллекта для определения судьбы участников шоу. За счет технологии распознавания лиц нейросеть в режиме реального времени выявляла наименее активных участников. Они попадали на голосование зрителей, а проигравшие выбывали.

Всего в проекте приняли участие 28 молодых людей и девушек из 11 городов и трех стран. Отбор в команду каждого сообщества проходил с помощью чат-ботов пабликов "ВКонтакте". Всего было получено около 279 тысяч заявок на участие.

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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Prot EuPhobos
Почему бы не сказать по русский "Публичные", зачем эти коверкания нужны?
13:51
27.11.2017
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