"Пабличные игры" собрали 219 миллионов просмотров во "ВКонтакте"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Видеозаписи шоу "Пабличные игры" собрали свыше 219 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте".
Победителями стали москвич Алекс Таппер из команды паблика MDK и житель Минска Виктор Касавцев, представлявший паблик "БОРЩ". Каждый из них получил по три миллиона рублей. В финальной части шоу победители простояли свыше 14 часов на столбах над водой, установив мировой рекорд в рамках развлекательных проектов.
"Мы рады, что первый в мире подобный проект был реализован на платформе ВКонтакте, никто ранее в мире не делал реалити-шоу 24/7 live. Для нас очень важно, что паблики "ВКонтакте" доказали — они способны создавать популярный уникальный видеоконтент", — отметил исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев.
Он добавил, что сообщества давно обладают большой лояльной аудиторией, но это их первый большой опыт с форматом, который ранее был исключительно территорией телевидения.
Уникальным опытом для шоу стало также использование системы искусственного интеллекта для определения судьбы участников шоу. За счет технологии распознавания лиц нейросеть в режиме реального времени выявляла наименее активных участников. Они попадали на голосование зрителей, а проигравшие выбывали.
Всего в проекте приняли участие 28 молодых людей и девушек из 11 городов и трех стран. Отбор в команду каждого сообщества проходил с помощью чат-ботов пабликов "ВКонтакте". Всего было получено около 279 тысяч заявок на участие.