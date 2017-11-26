МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Эксперты портала TechRadar составили список 15 лучших смартфонов 2017 года. Рейтинг возглавил Samsung Galaxy S8, а новинка ноября iPhone X стал лишь четвертым.

При составлении рейтинга TechRadar учитывал мощность, дизайн, спецификации устройств. Однако основное внимание портал уделил соотношению цены и качества смартфонов.

Samsung Galaxy S8, которому досталась пальма первенства, может похвастаться низкой ценой в сочетании с мощной "начинкой", отличной камерой и экраном.

В первую тройку рейтинга также вошли Samsung Galaxy S8 Plus и Google Pixel 2.

Смартфоны компании Apple заняли в списке четвертое и девятое места. На них расположились iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно.

В десятку лучших гаджетов также вошли Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6 и OnePlus 5T.