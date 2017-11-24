Эксперт рассказал, когда беспилотники смогут перевозить людей

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Перевозка людей с помощью беспилотников может начаться в России после 2025 года, заявил РИА Новости начальник центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"Грузовые и пассажирские перевозки технически — одно и то же. Но пассажирские имеют существенно больший риск и другое государственное регулирование. Я оцениваю, что это возможно после 2025 года", – сказал Воронов.

Как сообщалось ранее, по прогнозу Воронова, грузовые перевозки по России с помощью беспилотников могут начаться через два года.

В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до 20 тонн.