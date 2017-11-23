Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Tesla Motors завершила установку крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack в штате Южная Австралия, вскоре будут проводиться заключительные испытания, сообщает портал news.com.au.
"Поздравляю команду Tesla и власти Южной Австралии, которые усиленно трудились, чтобы разработать и установить это в рекордные сроки" — заявил глава компании Илон Маск в Twitter.
Tesla Powerpack размещен недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale, управляемой французской компанией по производству возобновляемых источников энергии Neoen. Стоимость проекта составила около 33 миллионов долларов. Портал отмечает, что аккумулятор будет работать постоянно и поддерживать энергетическую инфраструктуру штата в случаях перебоев.
Глава штата Джей Везерилл на следующей неделе лично посетит Джеймстаун для официального запуска аккумулятора, добавляет портал.
Создание аккумулятора общей мощностью 100 МВт планировалось завершить к декабрю 2017 года. Его емкость составит порядка 129 МВт.ч — этого будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 30 тысяч домов в случае отключения.
Случаи отключения электричества в Южной Австралии периодически происходят с прошлого сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Ураган повредил объекты инфраструктуры и оставил без электричества около 1,7 миллиона человек.