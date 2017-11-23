Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Tesla Motors завершила установку крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack в штате Южная Австралия, вскоре будут проводиться заключительные испытания, сообщает портал news.com.au.

По данным портала, питание аккумулятора будет включено через несколько дней для заключительных тестов, чтобы удостовериться, что аккумулятор соответствует требованиям правительства Южной Австралии и компании, контролирующей энергетический рынок страны. Ожидается, что аккумулятор начнет обеспечивать штат электроэнергией с 1 декабря.

"Поздравляю команду Tesla и власти Южной Австралии, которые усиленно трудились, чтобы разработать и установить это в рекордные сроки" — заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

Tesla Powerpack размещен недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale, управляемой французской компанией по производству возобновляемых источников энергии Neoen. Стоимость проекта составила около 33 миллионов долларов. Портал отмечает, что аккумулятор будет работать постоянно и поддерживать энергетическую инфраструктуру штата в случаях перебоев.

Глава штата Джей Везерилл на следующей неделе лично посетит Джеймстаун для официального запуска аккумулятора, добавляет портал.

Ранее сообщалось, что производитель электромобилей Tesla Motors выиграл тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack, который поможет предотвратить перебои с электричеством в штате Южная Австралия. Основатель и глава Tesla Илон Маск в марте заявил, что сможет помочь властям штата решить проблему с электроэнергией за 100 дней с момента подписания контракта, в противном случае он бесплатно предоставит им систему хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей.

Создание аккумулятора общей мощностью 100 МВт планировалось завершить к декабрю 2017 года. Его емкость составит порядка 129 МВт.ч — этого будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 30 тысяч домов в случае отключения.

Случаи отключения электричества в Южной Австралии периодически происходят с прошлого сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Ураган повредил объекты инфраструктуры и оставил без электричества около 1,7 миллиона человек.