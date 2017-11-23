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Технологии

Технология распознавания лиц скоро станет массовой, считают в VisionLabs

10:3023.11.2017
(обновлено: 10:31 23.11.2017)
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© Фото : Uniqul Oy.Аутентификация в платежной системе UniqulАутентификация в платежной системе Uniqul
© Фото : Uniqul Oy.

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Технология распознавания лиц в ближайшие два-три года значительно продвинется и станет доступной для массового внедрения, а через 15-20 лет паспорта в России могут быть заменены на биометрию, заявил в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.

Отражение страницы социальной сети Фейсбук в глазу. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook начал тестировать технологию распознавания лиц
"Мы верим, что в ближайшие два-три года распознавание лиц заработает по более совершенной технологии. Она уже сейчас превосходит человека, а в будущем уйдет далеко вперед. Она станет доступна для массового внедрения даже на старых камерах — на широком спектре оборудования. Мы уже приблизились к максимуму в распознавании в ряде направлений, например, в распознавании виз, паспортов и селфи. Есть некоторые отрасли, где остаются проблемы. Но в ближайшие два-три года эти решения будут если не совершенны, то очень близки к совершенству", — рассказал он.

Компания VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц российскому бизнесу, среди ее клиентов — финансовые организации и ритейлеры.

"Мы нацелены на массовый сегмент — это как раз банки и ритейл", — сообщил Ханин.

В середине ноября Сбербанк сообщил о покупке 25,07% акций VisionLabs для создания платформы биометрической идентификации. Оставшиеся доли компании принадлежат ее основателям и венчурному фонду Sistema_VC.

VisionLabs обрабатывает потоки данных примерно с миллиона камер в России и СНГ. По данным компании, на ее долю приходится порядка 80% внедрений в области лицевой биометрии за последние 5 лет в финансовом секторе РФ и СНГ. VisionLabs постоянно совершенствует свое ПО через библиотеку с открытым исходным кодом PyTorch, которой также активно пользуются такие компании, как Facebook, Twitter и Uber.

Кто твой клиент?

По словам Ханина, в банках ПО VisionLabs используют для распознавания постоянных клиентов. "Допустим, вы — клиент банка. Вы повторно приходите в отделение: вас узнают и работают по упрощенной схеме. У вас быстро проверят документы, по упрощенной схеме могут выдать кредит, убедиться, что деньги по кредитной карте принадлежат именно вам, и никто не пытается обмануть сотрудника банка с помощью фотографии", — пояснил он.

Камеры видеонаблюдения Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московские видеокамеры подключили к системе распознавания лиц
"Несколько десятков банков используют наши продукты, но не все об этом объявили публично: некоторые пока это не афишируют. Среди наших клиентов — "Почта банк", "Открытие", "Тинькофф банк", — сказал гендиректор компании.

Есть как минимум два сценария внедрения системы распознавания лиц в банках, отметил он. Первый — когда клиент приходит в банк за кредитом, предоставляет документы, заполняет заявку, и на одном из этапов его фотографируют. Фотография сравнивается с базой. "Многие люди покупают поддельные паспорта и берут кредиты на разные паспорта. Чтобы исключить такие ситуации, надо сравнивать каждого нового человека с исторической базой. И если раньше вы обращались с другим паспортом — вам отказывают в кредите", — отметил Ханин.

"Второй сценарий — на входе в банк вы подходите к терминалу электронной очереди. Берете талончик, и встроенная камера в момент нажатия кнопки сравнивает ваше лицо с существующими клиентами. И если вы уже обслуживаетесь в банке, то сотрудник знает, кто к нему придет, какие продукты у вас есть и что можно предложить. Сотрудник не потратит много времени на изучение паспортных данных, потому что система распознает лица лучше, чем профессиональный человек. Система сравнивает вас со всей базой лиц — несколько десятков миллионов лиц — меньше чем за секунду", — рассказал он.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервый банкомат с функцией распознавания лиц, установленный в отделении ПАО "Сбербанк России"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Первый банкомат с функцией распознавания лиц, установленный в отделении ПАО "Сбербанк России"

Данные по розничным клиентам Ханин отказался сообщать. "Мы пока не раскрываем данные о внедрениях в розничные компании. Внедрения есть, но не все готовы пока об этом сообщить. Сейчас несколько розничных сетей внедряют наши решения", — пояснил он.

Вице-президент компании Apple Филип Шиллер во время презентации iPhone X в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
На презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица
В сфере ритейла, по его словам, распознавание лиц в основном используют для определения пола, возраста и понимания параметров клиентов. Помимо этого, алгоритм помогает заменить пластиковые карты лояльности или дисконтные карты. "На практике эти карты редко носят, а лицо — всегда с собой. Поэтому наши клиенты используют камеры и софт, чтобы улучшать качество обслуживания", — отметил он.

Программа VisionLabs с высокой точностью распознает пол, возраст и такие атрибуты, как, например, борода и очки. При этом она не предполагает хранения фотографий пользователей.

"Мы не храним фотографию, потому что не используем ее для распознавания. Мы извлекаем из нее определенный набор признаков — 256 чисел. Их достаточно, чтобы понять: это один и тот же человек или нет. Эти данные полностью деперсонализированы. То есть по ним нельзя определить, как выглядит человек, но их достаточно, чтобы понять, один ли это человек", — рассказал глава компании.

Большие перспективы

Глава VisionLabs уверен, что в будущем распознавание лиц будет присутствовать "если не везде, то в достаточно большом количестве отраслей". "Его начнут использовать для обеспечения общественной безопасности, денежных переводов. Сейчас это единичные случаи. Технология уже готова к использованию в разных сферах экономики, но осталось ее усовершенствовать", — сообщил он.

Инновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7Seconds внедрил технологию распознавания лиц для оформления займов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк ставит цель к 2020 году стать на 100% диджитал-банком и надеется, что к этому сроку сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.

Ханин подтвердил, что технологии распознавания лиц действительно могут заменить паспорта, технически – уже сейчас, а на практике – лет через 15-20.

"С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные. Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев", — рассказал он.

"С практической точки зрения для замены паспортов на биометрию необходимы соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет", — полагает Ханин.

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