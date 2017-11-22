СМИ узнали, что Google следил за местонахождением пользователей Android

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Компания Google собирает информацию о местонахождении пользователей Android с помощью сотовых вышек даже при выключенных службах геолокации или отсутствии sim-карты в телефоне, сообщается в расследовании издания Quartz.

"C начала 2017 года cмартфоны Android собирали адреса ближайших сотовых станций, даже когда службы геолокации были выключены, и затем высылали данные в Google", — говорится в расследовании. В результате "компания получила доступ к информации о местонахождении и перемещении людей", утверждает Quartz.

Согласно изданию, смартфон высылает идентификационные данные станций (Cell ID) в Google при первом доступе в интернет.

Google подтвердила сбор данных, однако отмечает, что эта технология используется для того, чтобы ускорить отправку push-уведомлений и сообщений на телефон пользователя.

"Мы никогда не включали Cell ID в нашу систему синхронизации, эта информация немедленно сбрасывалась", — заявили в компании.

Google заявила, что никогда не использовала или сохраняла эти данные и что намерена закончить данную практику.