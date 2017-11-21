МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Введение в РФ законодательного регулирования производства роботов и разработок искусственного интеллекта сейчас преждевременно и даже опасно, поскольку такие меры могут привести к сокращению инвестиций в отрасль и созданию препятствий для практического применения роботов в бизнесе, считает председатель совета директоров Promobot, компании по производству сервисных роботов, Алексей Южаков.
"Я считаю, что сейчас говорить о регулировании производства роботов и искусственного интеллекта преждевременно и, возможно, даже опасно. Есть большой риск того, что эти меры приведут к выстраиванию искусственных барьеров на пути практического применения автономных роботов в бизнесе", — сказал Южаков РИА Новости, отметив, что нужна более глубокая проработка положений конвенции с привлечением широкого круга экспертов и участников робототехнического рынка.
По его мнению, регулирование производства роботов может привести и к сокращению объема частных и венчурных инвестиций в инновации и робототехнику. "Инвесторы пойдут в менее зарегулированные отрасли или будут вкладываться в робототехнические проекты в других юрисдикциях с более демократичным подходом", — предупредил эксперт.
Российская компания Promobot основана в 2013 году. Производит одноименных роботов, предназначенных для работы в местах повышенного скопления людей, в которых робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Сервисные роботы компании представлены в десяти странах.