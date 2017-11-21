МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Введение в РФ законодательного регулирования производства роботов и разработок искусственного интеллекта сейчас преждевременно и даже опасно, поскольку такие меры могут привести к сокращению инвестиций в отрасль и созданию препятствий для практического применения роботов в бизнесе, считает председатель совета директоров Promobot, компании по производству сервисных роботов, Алексей Южаков.

Ранее исследовательский центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта "Робоправо" анонсировал конвенцию о робототехнике и искусственном интеллекте, в которой описываются, в частности, правила регулирования взаимодействия человека и роботов, правила разработки и применения этих устройств. Документ направлен в профильный комитет Госдумы, рассмотрение конвенции запланировано в первом полугодии 2018 года.

"Я считаю, что сейчас говорить о регулировании производства роботов и искусственного интеллекта преждевременно и, возможно, даже опасно. Есть большой риск того, что эти меры приведут к выстраиванию искусственных барьеров на пути практического применения автономных роботов в бизнесе", — сказал Южаков РИА Новости, отметив, что нужна более глубокая проработка положений конвенции с привлечением широкого круга экспертов и участников робототехнического рынка.

По его мнению, регулирование производства роботов может привести и к сокращению объема частных и венчурных инвестиций в инновации и робототехнику. "Инвесторы пойдут в менее зарегулированные отрасли или будут вкладываться в робототехнические проекты в других юрисдикциях с более демократичным подходом", — предупредил эксперт.

"Думаю, что более рационально было бы открыть в нашей стране "окно возможностей " для всех мировых робототехнических проектов и стартапов, стать некой "территорией практического применения", чтобы привлечь в Россию талантливые команды, проекты, а затем и инвесторов", — заключил собеседник агентства.

Российская компания Promobot основана в 2013 году. Производит одноименных роботов, предназначенных для работы в местах повышенного скопления людей, в которых робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Сервисные роботы компании представлены в десяти странах.