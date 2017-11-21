Time назвал лучшие гаджеты 2017 года

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский журнал Time составил рейтинг лучших технических новинок 2017 года.

Список гаджетов возглавила игровая приставка Switch от японской компании Nintendo. "Гибридный" консоль состоит из планшета с 6,2-дюймовым экраном и беспроводных контроллеров Joy-Con. Switch разработана таким образом, что ее можно использовать как в качестве стационарной приставки, так и для "игр на ходу".

На втором месте рейтинга расположился iPhone X. Составители отмечают, что новинка от Apple достаточно дорогая, а нововведения появились впервые на Android, однако безрамочный дисплей и Face ID (система распознавания лица), как пишет Time, установят новый стандарт для смартфонов в будущем.

Третье место в рейтинге лучших технических новинок 2017 года занял ноутбук Microsoft Surface Laptop. Составители списка высоко оценили внешний дизайн гаджета, а также способность переносного компьютера долго хранить заряд.

В пятерку лучших гаджетов, по версии Time, также вошли квадрокоптер DJI Spark и флагманский смартфон Samsung Galaxy S8.