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Технологии

Японский изобретатель планирует создать роботов-музыкантов с ИИ

09:1620.11.2017
(обновлено: 09:19 20.11.2017)
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© AP Photo / Koji SasaharaУчастники музыкальной группы Z-Machines в Токио. Архивное фотоУчастники музыкальной группы Z-Machines в Токио. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский создатель роботов-музыкантов Z-Machines Кэндзиро Мацуо намерен заняться новым проектом с использованием искусственного интеллекта для музыкальных дронов. Как заявил дизайнер в интервью РИА Новости, роботы будут не только играть музыку, но и сочинять сами.

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© AFP 2017 / Justin Tallis
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В 2013 году ныне 51-летний медиа-дизайнер Кэндзиро Мацуо создал машины для исполнения музыки группой роботов, у одного из которых, например, было 78 пальцев для игры на гитаре, а за ударной установкой сидел паукообразный дрон с множеством рук. Однако, как признался разработчик, на самом деле это были просто механические марионетки, действовавшие по составленной заранее программе. Они были запрограммированы двигаться и играть на инструментах и представляли собой подобие "музыкальной шкатулки".

"Теперь я хочу попытаться сделать что-то новое", — сказал Мацуо в своей токийской студии "Invisible Designs Lab" в районе Роппонги.

"Я хочу попробовать новых роботов и использовать искусственный интеллект для создания музыки. То есть в следующий раз я сделаю так, чтобы все генерировал компьютер, а роботы будут играть в манере, наиболее приближенной к тому, как это делает человек", — сказал медиа-дизайнер.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Вызовы будущего

По его мнению, это будет более привлекательно для зрителя, чем запрограммированные механические "музыканты".

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Проект создания новых роботов-музыкантов с искусственным интеллектом может осуществляться не обязательно в Японии.

"Мы хотим найти хорошее спонсорство, будь то японская компания или российская компания, это неважно", — сказал Мацуо. Проект дорогой и на него потребуется около 100 миллионов иен (почти миллион долларов) и два года работы.

Кэндзиро Мацуо получил университетское музыкальное образование в Токио и занимается созданием необычных способов передачи музыки. Например, им и его командой создан орган, в котором звуки извлекаются из бутылок с различными духами. Таким образом, помимо звучания нот, играющий на этом инструменте слышит различные парфюмерные ароматы. Музыка и запахи сливаются воедино.

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Спонсорами подобных идей и проектов выступают крупные компании, которые их покупают для использования в рекламе. Полученные средства идут на создание новых творений.

"Наша концепция состоит в том, чтобы открыть новую точку зрения на музыку и звуки, добиться расширения музыкального звучания за счет искусства и технологий", — пояснил Мацуо.

Что касается проекта роботов Z-Machines, то, как объяснил дизайнер, он был закрыт, поскольку компания-спонсор сочла его более неинтересным. Тем не менее и сейчас музыку в исполнении многоруких роботов можно услышать в эфире радиостанций.

Роботы, которые могут почти все
© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонская телекоммуникационная компания мобильных систем Softbank всего за одну минуту в июне распродала всю партию из 1000 человекообразных роботов Pepper ("Перец"), поступивших в свободную продажу. В феврале состоялась пробная распродажа таких роботов, когда были также за минуту распроданы 300 роботов через интернет и розничные магазины Softbank в Токио. Потенциальных покупателей оказалось так много, что "счастливчиков" выбирали путем жеребьевки.Дети окружили робота Pepper в магазине Токио, Япония. Июль 2015
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японская телекоммуникационная компания мобильных систем Softbank всего за одну минуту в июне распродала всю партию из 1000 человекообразных роботов Pepper ("Перец"), поступивших в свободную продажу. В феврале состоялась пробная распродажа таких роботов, когда были также за минуту распроданы 300 роботов через интернет и розничные магазины Softbank в Токио. Потенциальных покупателей оказалось так много, что "счастливчиков" выбирали путем жеребьевки.
© REUTERS / Yuya ShinoРобот Pepper, разработанный вместе с Aldebaran Robotics SAS, умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение лица человека и реагировать на его настроение, а также выполнять простейшие поручения, помогать по дому и скрашивать жизнь одиноких людей.Робот Pepper в роли менеджера общается с клиентом в магазине Токио, Япония. Июль 2015
© REUTERS / Yuya Shino
Робот Pepper, разработанный вместе с Aldebaran Robotics SAS, умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение лица человека и реагировать на его настроение, а также выполнять простейшие поручения, помогать по дому и скрашивать жизнь одиноких людей.
© AFP 2017 / Yoshikazu TsunoВ марте 2015 года в Токийском национальном музее развития науки и инноваций канцлера Германии Ангелу Меркель приветствовал робот Asimo. Он может ходить и бегать со скоростью 6 км/ч, взаимодействовать с людьми, держать тарелку, подавать еду.Канцлер Германии Ангела Меркель общается с роботом Asimo в музее Токио, Япония. Март 2015
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
В марте 2015 года в Токийском национальном музее развития науки и инноваций канцлера Германии Ангелу Меркель приветствовал робот Asimo. Он может ходить и бегать со скоростью 6 км/ч, взаимодействовать с людьми, держать тарелку, подавать еду.
© AFP 2017 / Yoshikazu TsunoВ октябре прошлого года робот дебютировал на сцене. Известный японский режиссер Ориза Хирата доверил андроиду Repliee S1 главную роль в театральной постановке новеллы Кафки "Превращение".Андроид Repliee S1 во время репетиции театральной постановки по произведению Франца Кафки в театре Йокогамы, Япония. Октябрь 2014
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
В октябре прошлого года робот дебютировал на сцене. Известный японский режиссер Ориза Хирата доверил андроиду Repliee S1 главную роль в театральной постановке новеллы Кафки "Превращение".
© AFP 2017 / Yoshikazu TsunoЧетырехтонный боевой робот Kuratas способен перемещаться со скоростью 10 км/ч. Управляет роботом оператор, находящийся в кабине. Kuratas умеет стрелять бейсбольными мячами.Модель позирует с роботом Kuratas на выставке Tokio Toy Show, Япония. Июнь 2015 год
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
Четырехтонный боевой робот Kuratas способен перемещаться со скоростью 10 км/ч. Управляет роботом оператор, находящийся в кабине. Kuratas умеет стрелять бейсбольными мячами.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПервое поколение роботов-собак AIBO компания Sony выпустила в июне далекого 1999 года. Стоимость одного "животного" составляла более 2 тысяч долларов. Механические собаки" оснащались различными сенсорами, а последнее поколение даже умело разговаривать. Многие роботы прожили со своими хозяевами уже около 10 лет и для кого-то стали настоящими членами семьи. В результате в Японии появилась новая традиция - хоронить роботов-собак AIBO со всеми траурными церемониями.Робот AIBO. Япония, июнь 1999 год
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Первое поколение роботов-собак AIBO компания Sony выпустила в июне далекого 1999 года. Стоимость одного "животного" составляла более 2 тысяч долларов. Механические собаки" оснащались различными сенсорами, а последнее поколение даже умело разговаривать. Многие роботы прожили со своими хозяевами уже около 10 лет и для кого-то стали настоящими членами семьи. В результате в Японии появилась новая традиция - хоронить роботов-собак AIBO со всеми траурными церемониями.
© Фото : KIBO-ROBOT27 марта 2015 года в Книгу рекордов Гиннесса сразу по двум номинациям занесли робота-компаньона Kirobo. Он стал первой машиной, которая говорила из космоса с Землей и которая дальше всех своих механических собратьев удалилась от Земли. Японский Kirobo провел на Международной космической станции полтора года.Робот Kibo 3
© Фото : KIBO-ROBOT
27 марта 2015 года в Книгу рекордов Гиннесса сразу по двум номинациям занесли робота-компаньона Kirobo. Он стал первой машиной, которая говорила из космоса с Землей и которая дальше всех своих механических собратьев удалилась от Земли. Японский Kirobo провел на Международной космической станции полтора года.
© AFP 2017В октябре 2008 года в Японии презентовали самого маленького робота. Рост Robo-Q всего 3,4 см. Благодаря встроенным инфракрасным сенсорам крошка-гуманоид способен обнаруживать препятствия, бегать, играть в футбол для роботов.Самый маленький в мире робот-гуманоид Robo-Q. Япония, 2008 год
© AFP 2017
В октябре 2008 года в Японии презентовали самого маленького робота. Рост Robo-Q всего 3,4 см. Благодаря встроенным инфракрасным сенсорам крошка-гуманоид способен обнаруживать препятствия, бегать, играть в футбол для роботов.
© AFP 2017Робот Qrio, созданный компанией Sony в 2003 году, мог бегать, танцевать аргентинское танго, ходить по лестнице, разговаривать, распознавать лица. Но в серийное производство Qrio так и не вышел, мире существует около 10 экземпляров.Роботы Qrio танцуют аргентинское танго в Токио, Япония. 2005 год
© AFP 2017
Робот Qrio, созданный компанией Sony в 2003 году, мог бегать, танцевать аргентинское танго, ходить по лестнице, разговаривать, распознавать лица. Но в серийное производство Qrio так и не вышел, мире существует около 10 экземпляров.
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© AP Photo / Koji Sasahara
В июне 2013 года в Токио состоялся дебют музыкальной группы Z-Machines. В состав ВИА входит 78-палый гитарист Mach, 22-рукий ударник Ashura и клавишник-робот Cosmo. На момент первого выступления репертуар группы был ограниченным, но теоретически роботы могут исполнить абсолютно любое музыкальное произведение.
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© AP Photo / Itsuo Inouye
В мае 2010 года в Японии состоялась первая в мире свадьба, которую провел робот i-Fairy. Для торжества механический церемониймейстер был выбран не случайно. Будущие супруги познакомилась благодаря i-Fairy: невеста работает в компании, производящей роботов, а жених был одним из клиентов.
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© AP Photo / Yoshikazu Tsuno
В 2012 году 60-летний Хитоши Такахаши представил свое детище - гигантского робота Kabutom-RX-03, над которым изобретатель-одиночка работал около 15 лет. Рост Kabutom RX-03 достигает 11 метров, весит гигант приблизительно 17 тонн. Робот может передвигаться на шести ногах-лапах, а также пускать дым.
© AP PhotoThe Partner Robot умеет играть на скрипке.Гуманоид The Partner Robot играет на скрипке. Шанхай, 2010 год
© AP Photo
The Partner Robot умеет играть на скрипке.
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© Фото : Hiroshi Ishiguro Laboratories, ATR
Для имитации присутствия в определенном месте человека, который на самом деле находится на большом расстоянии, профессор Хироши Ишигуро создал своего двойника, робота Geminoid HI-4.
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© AP Photo / Koji Sasahara
Девушка-робот с неромантическим именем HRP-4C стала в Японии суперзвездой. Она поет, танцует, снимается в музыкальных клипах и ходит по подиуму в качестве модели.
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