ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский создатель роботов-музыкантов Z-Machines Кэндзиро Мацуо намерен заняться новым проектом с использованием искусственного интеллекта для музыкальных дронов. Как заявил дизайнер в интервью РИА Новости, роботы будут не только играть музыку, но и сочинять сами.

В 2013 году ныне 51-летний медиа-дизайнер Кэндзиро Мацуо создал машины для исполнения музыки группой роботов, у одного из которых, например, было 78 пальцев для игры на гитаре, а за ударной установкой сидел паукообразный дрон с множеством рук. Однако, как признался разработчик, на самом деле это были просто механические марионетки, действовавшие по составленной заранее программе. Они были запрограммированы двигаться и играть на инструментах и представляли собой подобие "музыкальной шкатулки".

"Теперь я хочу попытаться сделать что-то новое", — сказал Мацуо в своей токийской студии "Invisible Designs Lab" в районе Роппонги.

"Я хочу попробовать новых роботов и использовать искусственный интеллект для создания музыки. То есть в следующий раз я сделаю так, чтобы все генерировал компьютер, а роботы будут играть в манере, наиболее приближенной к тому, как это делает человек", — сказал медиа-дизайнер.

По его мнению, это будет более привлекательно для зрителя, чем запрограммированные механические "музыканты".

Проект создания новых роботов-музыкантов с искусственным интеллектом может осуществляться не обязательно в Японии.

"Мы хотим найти хорошее спонсорство, будь то японская компания или российская компания, это неважно", — сказал Мацуо. Проект дорогой и на него потребуется около 100 миллионов иен (почти миллион долларов) и два года работы.

Кэндзиро Мацуо получил университетское музыкальное образование в Токио и занимается созданием необычных способов передачи музыки. Например, им и его командой создан орган, в котором звуки извлекаются из бутылок с различными духами. Таким образом, помимо звучания нот, играющий на этом инструменте слышит различные парфюмерные ароматы. Музыка и запахи сливаются воедино.

Спонсорами подобных идей и проектов выступают крупные компании, которые их покупают для использования в рекламе. Полученные средства идут на создание новых творений.

"Наша концепция состоит в том, чтобы открыть новую точку зрения на музыку и звуки, добиться расширения музыкального звучания за счет искусства и технологий", — пояснил Мацуо.

Что касается проекта роботов Z-Machines, то, как объяснил дизайнер, он был закрыт, поскольку компания-спонсор сочла его более неинтересным. Тем не менее и сейчас музыку в исполнении многоруких роботов можно услышать в эфире радиостанций.