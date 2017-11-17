Электрофура Tesla Semi сможет окупиться за два года, заявил производитель

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новый электрогрузовик компании Tesla Inc. будет оснащен автопилотом и сможет окупиться за два года, сообщает компания.

Ранее в пятницу сообщалось, что компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi. Глава компании Илон Маск лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, представленных в калифорнийском Хоторне. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

"У каждого грузовика, который мы продаем, будет установлен улучшенный автопилот", — заявил Маск в ходе презентации. "Улучшенный автопилот позволяет избегать столкновений, положение водителя по центру предоставляет максимальный обзор и контроль, а низкое расположение центра тяжести защищает от опрокидывания", — сообщается на сайте компании Tesla. С помощью системы автопилота несколько грузовиков Tesla также могут образовывать колонны, что значительно снижает эксплуатационные затраты. Кроме того, Маск заявил, что случай, когда тягач и прицеп "складываются" в результате заноса, невозможен.

Компания гарантирует, что Tesla Semi сможет совершить "более 40 поездок вокруг земли". "Ваш грузовик не сломается на протяжении 1 миллиона миль (около 1,7 миллиона километров)", — утверждает Маск.

Максимальное расстояние поездки на грузовике составляет более 800 километров, несмотря на то, что ранее сообщалось, что оно не будет превышать 500. Кроме того, всего полчаса подзарядки позволят грузовику преодолеть расстояние в 650 километров. Компания отметила, что 80% перевозок сейчас не превышают 400 километров. "Это означает, что вы можете доехать до своего места назначения и назад даже без подзарядки", — заявил Маск.

Tesla также отмечает экономичность электрофуры. "Затраты на электричество составляют половину от стоимости на топливо. Tesla Semi за два года позволит окупить покупку и сэкономить более 200 тысяч долларов", которые были бы потрачены на топливо, — говорится на сайте Tesla. "Эксплуатация дизельного грузовика за 1 милю обойдется вам на 20% дороже, чем эксплуатация Tesla Semi", — добавил Маск.

Как сообщил Маск, новый электрогрузовик является "более аэродинамичным, чем автомобиль Bugatti Chiron". По словам главы Tesla, коэффициент сопротивления гиперкара Bugatti Chiron составляет 0,38, в то время как коэффициент сопротивления Tesla Semi равен 0,36.

Также компания показала видео испытания армированного стекла Tesla Semi и стандартного стекла для сравнения. При ударе сцепным устройством армированное стекло, установленное на Tesla, в отличие от стандартного остается без повреждений.

В конце презентации Маск заявил, что "суть происходящего — задать суровую взбучку автомобилям, которые заправляют бензином".

Ранее компания Nikola Motor Company разработала грузовик с приводом от топливных элементов, производитель дизельных двигателей Cummins представил электрогрузовик класса 7, а канадский ретейлер Loblaw Companies Limited — электрогрузовик класса 8.