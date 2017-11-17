"Лаборатория Касперского" открыла новый центр исследований во Владивостоке

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла во Владивостоке четвертый российский центр исследований и разработок (R&D), говорится в сообщении компании.

Основная деятельность центра будет связана с антивирусными исследованиями и развитием технологий поиска уязвимостей. Офис находится в центре города и рассчитан на 12 сотрудников, часть из которых будет набрана среди выпускников вузов, сотрудничающих с компанией.

"Мы растем и развиваемся. R&D центр во Владивостоке позволит экспертам анализировать образцы вредоносного ПО, даже когда в европейской части России ночь. Не менее важно, что во Владивостоке очень сильная школа подготовки IT-специалистов", — подчеркнул руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский, чьи слова приводятся в сообщении.

Как рассказали в компании, по итогам 10 месяцев 2017 года число пользователей Приморского края, столкнувшихся с кибератаками, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В конце октября "Лаборатория Касперского" открыла в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) научно-образовательный центр, на базе которого будет осуществляться подготовка специалистов по информационной безопасности, а также проводиться научно-исследовательская работа.

Помимо Владивостока, российские центры исследований и разработки "Лаборатории Касперского" уже работают в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, R&D подразделения компании открыты в Израиле и Ирландии. Общее количество офисов "Лаборатории Касперского" в мире на сегодняшний день составляет 35.