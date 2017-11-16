В Самаре испытали беспилотник, который сутки может находиться в воздухе

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета завершили испытания беспилотного летательного аппарата "Фотон 601", который может сутки находиться в воздухе, сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского университета завершили испытания беспилотного летательного аппарата Фотон 601. Аппарат ориентирован на решение гражданских задач: мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследование гидросооружений, выявление несанкционированных свалок, контроль за добычей природных ресурсов и многое другое", — говорится в сообщении.

Ученые провели девять испытательных полетов нового аппарата, с помощью которых отработаны режим автоматического полета, возможность изменения маршрута, управление полезной нагрузкой, а также передача информации.

БПЛА "Фотон 601" задуман как научная лаборатория для проведения экспериментов и оснащен двумя видами камер на гиростабилизированном подвесе. На беспилотнике можно также установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 кг.

Как отметили в вузе, беспилотник получил два источника питания — систему солнечных панелей и двигатель внутреннего сгорания. Еще одна его отличительная особенность — потенциальная независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС. Летательный аппарат оборудован встроенным альтернативным навигационным блоком, который обеспечивает ему полную автономность.

"Применяя автономную навигацию мы существенно увеличиваем радиус действия аппарата по сравнению с другими беспилотниками и значительно повышаем его надежность. Продолжительность полёта нашего БПЛА сегодня составляет до 24 часов. Сейчас в России известных аналогов таким аппаратам нет. Есть много беспилотников с разными видами полезной нагрузки, но все они исключительно локального применения. Мы работаем над тем, чтобы расширить географию полёта — это резко повысит конкурентоспособность нашего аппарата", — цитирует пресс-служба слова одного из разработчиков "Фотон 601", сотрудника центра беспилотных систем Антона Назарова.

По информации пресс-службы вуза, контроль за самыми важными блоками и узлами БПЛА на протяжении всего полета осуществляется с наземной станции управления. При потере радиосвязи "Фотон 601" автоматически возвращается на место взлета и совершает посадку. Если связь восстанавливается, то беспилотник снова возвращается на исходный маршрут для завершения полетного задания. При этом за аппаратом можно следить как в видимом спектре, так и в инфракрасном диапазоне.

В течение двух лет после получения разработчиками необходимых сертификатов и лицензий "Фотон 601" может быть запущен в серийное производство. Новым беспилотником заинтересовались различные экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства, отметили в вузе.