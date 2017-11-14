Создатель браузера Opera призвал не превращать интернет в реалити-шоу

ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Коммерческие компании должны прекратить практику сбора лишней информации о пользователях, заявил в интервью РИА Новости основатель компаний Opera Software и Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner).
"Я не хочу, просто потому что я купил на каком-то сайте нижнее белье для своей жены, потом видеть рекламу нижнего белья на всех сайтах, на которые я захожу. Это проблема. Информация о том, куда мы ходим, с кем видимся и что делаем — информация, которая не должна использоваться для коммерческих целей", — подчеркнул он.
"Сейчас многие компании занимаются созданием психологического портрета — куда вы ходите, что вам нравится, и как они могут повлиять на ваши решения как покупателя. Раньше некоторые виды рекламы запретили как способ манипуляции. Создание психологического портрета также должно быть запрещено как способ манипуляции", — сказал он, добавив, что регулирование должно осуществляться на национальном, а лучше на международном уровне.
На предположение о том, что собираемая информация об интернет-пользователях теоретически может пригодиться спецслужбам в поисках правонарушителей, основатель Vivaldi и Opera сказал, что следить за всеми нельзя.
"Надо все время задавать вопрос: в каком обществе мы хотим жить? Большинство из нас — честные люди, и с нами не должны обращаться, как с преступниками. Наличие технологий не означает, что мы должны использовать их ради слежки", — подчеркнул Течнер.