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Технологии

Создатель браузера Opera призвал не превращать интернет в реалити-шоу

11:4614.11.2017
(обновлено: 12:06 14.11.2017)
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© Fotolia / Jakub JirsákИнтернет. Архивное фотоИнтернет. Архивное фото
© Fotolia / Jakub Jirsák

ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Коммерческие компании должны прекратить практику сбора лишней информации о пользователях, заявил в интервью РИА Новости основатель компаний Opera Software и Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner).

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Если вы используете смартфон на базе Google или Google Maps, то часто вам предлагается написать ревью, например, на тот или иной ресторан. Что это значит? Это значит, что каждый вас шаг отслеживается. И конечно, такого не должно быть. Возникает три вопроса: как собирается информация, как хранится и как используется. Не нужно хранить столько информации. И информация не должна передаваться другим компаниям, размещающим рекламу", — отметил Течнер.

"Я не хочу, просто потому что я купил на каком-то сайте нижнее белье для своей жены, потом видеть рекламу нижнего белья на всех сайтах, на которые я захожу. Это проблема. Информация о том, куда мы ходим, с кем видимся и что делаем — информация, которая не должна использоваться для коммерческих целей", — подчеркнул он.

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Течнер отметил недопустимость создания интернет-компаниями психологического портрета пользователя и использования этого портрета в коммерческих целях.

"Сейчас многие компании занимаются созданием психологического портрета — куда вы ходите, что вам нравится, и как они могут повлиять на ваши решения как покупателя. Раньше некоторые виды рекламы запретили как способ манипуляции. Создание психологического портрета также должно быть запрещено как способ манипуляции", — сказал он, добавив, что регулирование должно осуществляться на национальном, а лучше на международном уровне.

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Течнер также указал на то, что избыточный сбор информации сам по себе может стать проблемой, поскольку сведения о пользователях могут попасть в руки хакеров.

На предположение о том, что собираемая информация об интернет-пользователях теоретически может пригодиться спецслужбам в поисках правонарушителей, основатель Vivaldi и Opera сказал, что следить за всеми нельзя.

"Надо все время задавать вопрос: в каком обществе мы хотим жить? Большинство из нас — честные люди, и с нами не должны обращаться, как с преступниками. Наличие технологий не означает, что мы должны использовать их ради слежки", — подчеркнул Течнер.

Читайте полный текст интервью >>

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