В популярных приложениях для Android обнаружили вирус для раскрутки сайтов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аналитики "Доктора Веба" нашли в Google Play девять популярных приложений, в которые был интегрирован раскручивающий посещаемость сайтов вирус, говорится в сообщении компании.

Вредоносная программа также незаметно переходит по расположенным на сайтах рекламным ссылкам и баннерам. Злоумышленник может использовать ее для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.

"Аналитики компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin… Специалисты… выявили Android.RemoteCode.106.origin в девяти программах, которые в общей сложности загрузили от 2,37 миллиона до более чем 11,7 миллиона пользователей", — говорится в сообщении.

Троянец распространялся через Sweet Bakery Match 3 – Swap and Connect 3 Cakes версии 3.0, Bible Trivia 1.8, Bible Trivia – FREE 2.4, Fast Cleaner light 1.0, Make Money 1.9, Band Game: Piano, Guitar, Drum 1.47, Cartoon Racoon Match 3 — Robbery Gem Puzzle 2017 версии 1.0.2, Easy Backup & Restore 4.9.15, Learn to Sing 1.2.

Сотрудники "Доктора" передали эту информацию в Google. "На момент публикации этого материала часть из них уже была обновлена, и троянец в них отсутствовал. Тем не менее, оставшиеся программы по-прежнему содержат вредоносный компонент и все еще представляют опасность", — подытожили в компании.