В iPhone X нашли еще один дефект

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обладатели iPhone X пожаловались на еще один недостаток смартфона. Люди сообщили о треске и гудении в динамике при звонках и воспроизведении звука на большой громкости, сообщает 9to5mac.com.

В сентябре похожую проблему нашли в iPhone 8. В Apple тогда пообещали, что проблему со звуком исправят в новом обновлении.

Ранее владельцы iPhone X заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны. Перезагрузка и процедура восстановления решить проблему не помогла. Обладатели смартфона настаивают, что смартфон не подвергался физическому воздействию и не падал на пол.

Также экран iPhone X не реагирует на нажатие при холодной погоде и может быть подвержен выгоранию и другим визуальным изменениям. В Apple постараются исправить эту проблему в следующем ПО.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна жителям США по цене 999 долларов. В России цены на новый смартфон начинаются от 79 тысяч рублей.