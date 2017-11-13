СМИ сообщили о резком падении цены на iPhone 6S Plus

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Цена на смартфон на iPhone 6S Plus снизилась до 29,7 тысяч рублей за модель с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета "Известия".

Издание отмечает, что модель с 16 Гб памяти обойдется покупателям в 29,7 тысяч рублей, а смартфоны с памятью в 32 Гб и 128 Гб — за 37,4 и 40 тысяч рублей соответственно.

Также названа вероятная причина резкого падения цен, которая заключается в недавнем старте продаж в России новых аппаратов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

В сентябре сообщалось о росте продаж старых моделей iPhone, вызванном падением цен. Тогда iPhone 7 с 32 Гб и 128 Гб памяти стоили 44 тысячи и 52 тысячи рублей соответственно.