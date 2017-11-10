Apple признала наличие проблем с экраном iPhone X

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Apple признала, что сенсорный экран нового смартфона iPhone X не реагирует на нажатия при холодной погоде, сообщает портал The Loop.

На проблему указал один из пользователей Reddit, пожаловавшийся, что экран теряет чувствительность к касанию пальца "буквально через две секунды" после выхода на улицу при температуре в районе нуля градусов. Его поддержали другие обладатели iPhone X.

"Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений", — заявили в компании.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна жителям США по цене 999 долларов. В России цены на новый смартфон начинаются от 79 тысяч рублей.