Никифоров рассказал о быстром развитии информационных технологий в России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Информационные технологии развиваются в России очень быстрыми темпами; если в 2013 году в этой сфере работали 1,5 миллиона человек, то в 2016 году – уже 2,3 миллиона человек, сообщил в Челябинске министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

В Челябинске в четверг проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, посвященный развитию человеческого капитала.

"Отрасль информационных технологий развивается очень быстро. В 2016 году численность работников, занятых в этой сфере, составляла 2,3 миллиона человек. Еще в 2013 году этот показатель составлял 1,5 миллиона человек. Темпы ежегодного прироста — около 10%, при том, что по другим отраслям экономики в среднем они составляют 2-3%", — цитирует слова Никифорова минэкономразвития региона с состоявшегося в рамках форума круглого стола.

Министр отметил, что отрасли, связанные с цифровизацией, являются локомотивами для экономики в целом.

В свою очередь, министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что серьезным шагом в укреплении взаимодействия республики и России может стать создание общего реестра IT-продуктов для обмена опытом и технологиями, говорится в сообщении минэкономразвития Челябинской области.

Темпы развития цифровой экономики в Челябинской области позволит ускорить создание современной информационной инфраструктуры, поддержка IT-отрасли, высокотехнологичных инвестпроектов и создание агломераций, сказал замгубернатора области Руслан Гаттаров.

В регионе уже идет формирование инвестиционных проектов, которые позволят ускорить развитие агломерационных процессов. "Это строительство высокоскоростной магистрали "Челябинск-Екатеринбург", недавно открытая автодорога Миасс-Златоуст, создание нового многофункционального медицинского центра в Магнитогорске", — приводит слова Гаттарова областное минэкономразвития.