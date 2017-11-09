Производители видеоигр разрабатывают проект по регулированию сферы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Представители компьютерной игровой индустрии РФ разрабатывают законопроект по регулированию своей сферы, рассказал в ходе международной конференции "Защита персональных данных" руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

"Я буквально несколько недель назад встречался с представителями игровой индустрии и знаю, что они разрабатывают сами законопроект, который будет регулировать игровую индустрию. На мой вопрос, зачем они этим занялись, они сказали, что пытались создать те условия, которые позволят и бизнесу развиваться эффективно, и пользователей защитят", — сообщил он.

Жаров также отметил, что цифровой рынок России — это динамичная среда, в его рамках всегда формируются "специфические правовые отношения".

"Формировать законодательный акт по каждому поводу тоже неправильно и невозможно…. Чрезмерное регулирование приведет к потерям со стороны бизнеса, к игнорированию предпринимателей, к потерям. Мне кажется необходимым учитывать три направления и то, как они развиваются в настоящий момент. Первое — это психологическая составляющая, второе — правовое направление, а третье — кадровое обеспечение", — добавил он.