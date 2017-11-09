Большинство российских компаний не устойчивы к кибератакам, заявили в PwC

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Большинство российских компаний не способны успешно противостоять кибератакам, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Многие компании, которые находятся в зоне риска, по-прежнему не способны противостоять кибератакам. Половина российских респондентов (44% в мире) отмечает, что в их компаниях нет общей стратегии информационной безопасности. В 48% компаний нет программы обучения, направленной на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах безопасности, при этом процесс реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности отсутствует в 56% компаний, работающих в России", — говорится в сообщении.

По словам большинства представителей компаний, пострадавших от кибератак, они не в состоянии установить виновных. В своей способности установить личность правонарушителя полностью уверены лишь 19% участников исследования в России и 39% респондентов во всем мире, следует из документа.

Среди основных мер для обнаружения киберрисков в бизнес-системах российские участники опроса отмечают оценку киберугроз (50%), постоянный мониторинг системы информационной безопасности (48%), оценку уровня уязвимости (44%) и тест на проникновение для проверки системы защиты (40%), говорится в исследовании.

Почти четверть компаний РФ утверждает, что использование мобильных устройств является причиной инцидентов в области информационной безопасности. Данный фактор занял второе место после фишинговых атак, которые лидируют среди называемых угроз, пишет PwC.

"Киберинциденты происходят каждый день, при этом бренду и репутации компании, ставшей объектом хакерской атаки, наносится серьезный ущерб. Компаниям необходимо защищать доверие со стороны клиентов путем инвестирования времени и средств в работу по внедрению надлежащих систем и технологий, направленных на обеспечение кибербезопасности. Кроме того, регулярный обмен информацией как на уровне отдельных компаний, так и на международном уровне может помочь быстрее выявить угрозу и стать наиболее эффективным инструментом в борьбе с киберпреступностью", — приводятся в исследовании слова руководителя практики по оказанию услуг в области информационной безопасности PwC в России Романа Чаплыгина.