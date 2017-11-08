Армянский "убийца iPhone" не выдержал конкуренции

ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Интерес к смартфонам и планшетам армянского производства упал, так как они не смогли выдержать конкуренции со стороны крупных мировых брендов. Однако производители не отчаиваются и уверены, что все еще впереди, сообщает Sputnik Армения.

ArmTab и ArmPhone очень громко заявили о себе в июне прошлого года. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, с января по сентябрь 2016 года было произведено 1585 планшетов, в нынешнем же году этот показатель упал в несколько раз.

Спад наблюдается и в производстве смартфонов. Если за девять месяцев 2016 года было выпущено 1045 трубок, то за аналогичный период этого года – всего 330 штук.

В офисе продаж ArmTab и ArmPhone заявили, что неправильно вести подсчеты с января по сентябрь, поскольку производство запустили в июне. Там уверены, что показатели вырастут, и советуют подождать.

"В наш офис постоянно поступают звонки, люди интересуются, наблюдается активность. На данный момент мы работаем над новой моделью телефона. Многие готовы приобрести телефоны армянского производства. Для них принципиально, чтобы на телефоне была надпись "Произведено в Армении",- сообщили Sputnik Армения в офисе продаж.

Специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян считает, что наивно ожидать больших продаж армянских смартфонов и планшетов только потому, что они отечественного производства. На рынке есть крупные игроки, с которыми армянским производителям сложно конкурировать.

"Рост интереса к армянской продукции был только за счет брендинга, а не из-за цены или качества. Либо нужно провести хороший маркетинг и продавать более дорогой и качественный товар, либо продавать его по доступным ценам. Можно, конечно, ориентироваться на армян диаспоры, но и этот рынок быстро пресытится, что мы сейчас и наблюдаем", — сказал Мартиросян.

По его словам, в Армении 15-16 тысяч IT–работников. С таким потенциалом нельзя говорить о технологичной Армении.

"Мне кажется, что наш успех на рынке смартфонов и планшетов – это миф", — добавил он.

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