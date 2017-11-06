Apple предупредила о возможных проблемах с дисплеями iPhone X

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дисплей смартфона iPhone X может быть подвержен "выгоранию" и другим "визуальным изменениям", сообщает Mashable со ссылкой на документ, опубликованный техподдержкой Apple.

"Выгорание" представляет собой дефект, когда на экране остаются следы старых изображений после появления новых. Обычно это происходит после длительного просмотра высококонтрастного изображения.

С похожей проблемой ранее столкнулись пользователи смартфоном Pixel 2 XL от компании Google, которые, как и iPhone X, оборудованы OLED-дисплеями (дисплеями на органических светодиодах — ред.).

Как отмечает Mashable, тот факт, что Apple готовит пользователей iPhone X к подобному дефекту заранее, говорит о том, что он может стать достаточно распространенной проблемой.

Продажи iPhone X начались 3-го ноября. В России минимальная стоимость смартфона составляет 79,99 тысячи рублей. На сайтах объявлений и торговых площадках их цена варьируется от 120 до 300 тысяч рублей. Почти вся первая партия iPhone X в России разошлась в день начала продаж.