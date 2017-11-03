Полонский планирует построить город нового поколения

МОСКВА, 3 ноя — РИА Недвижимость. Бывший девелопер Сергей Полонский в пятницу на Russian Internet Week в Москве заявил о планах построить город нового поколения.

По его словам, если он и вернется в строительный бизнес, то хотел бы построить новый город, причем город совершенно нового поколения, насыщенный технологиями, удобный для жизни и так далее. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, заметил он.

"Я над этим вопросом думаю. Я уже в Камбодже начал проектировать", — сказал он.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.