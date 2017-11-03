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Технологии

Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей

13:3503.11.2017
(обновлено: 13:37 03.11.2017)
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© РИА НовостиСкриншот объявления о продаже нового iPhone X за один миллион рублейСкриншот объявления о продаже нового iPhone X за один миллион рублей
© РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Стоимость нового смартфона от Apple — iPhone X, продажи которого официально стартовали в России в пятницу, 3 ноября, на интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за 1 миллион рублей.

Настройка Face ID на новом смартфоне iPhone X от компании Apple
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стоимость ремонта iPhone X обойдется россиянину в 32 тысячи рублей

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

Предварительные заказы на него стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж.

В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек. В основном они планировали перепродать смартфон с наценкой в 60-200%, либо "держали" место для других потенциальных покупателей.

Вирус X: старт продаж нового яблочного смартфона
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТе, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.Покупатели в очереди перед началом старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкК 10.00 мск во многих салонах "Евросети" iPhone X уже были раскуплены.Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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К 10.00 мск во многих салонах "Евросети" iPhone X уже были раскуплены.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж.Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.Покупатели в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.
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Почему опиум

Как сообщили РИА Новости в торговой интернет-площадке Avito, пользователи в Москве уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Gb – 300 тысяч рублей. В то же время, в Екатеринбурге аналогичный телефон предлагают купить уже за 110 тысяч рублей. По количеству предложений купить новый iPhone X лидирует Москва, затем идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область, добавили в Avito.

Презентация iPhone X. Архивное фото.
© AFP 2017 / Josh Edelson
Главную уязвимость iPhone X показали на видео

При этом при свободном поиске на сайте есть и более "дешевые" варианты по 85 тысяч рублей, а наиболее часто встречающиеся предложения находятся на уровне 130-150 тысяч рублей. Также размещено чуть более 30 предложений в диапазоне 200-300 тысяч рублей.

Продают iPhone и "оптом": есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, 10 — за 1,5 миллиона. Найти можно также "эксклюзивные" предложения — iPhone X за 1 миллион рублей, "подаренный создателем". Автор объявления при этом не объясняет, что это означает.

На сервисе бесплатных объявлений "Юла" максимальная стоимость перепродаваемых устройств составляет 300 тысяч рублей. Впрочем, предложений свыше 200 тысяч рублей там всего 11. В целом наиболее распространенная цена устройства в приложении находится в диапазоне 120-140 тысяч рублей.

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© Ruptly
Отстоять, чтобы перепродать: о трудностях будней в очереди за iPhone

Кино будет, но потом

На данный момент ритейлеры сообщают, что все  iPhone X, выброшенные в продажу в пятницу, уже раскуплены.

Так, по данным "М.Видео", у них iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж. "Самый популярный — космический серый 256 Гб. Дольше всех продержалась модель на 64 Гб в серебристом цвете", — добавили там.

Спрос на iPhone X на этапе предзаказов у ритейлера более чем в десять раз превысил интерес к iPhone 7 и 8.

"М.Видео" ожидает следующую поставку в течение 1-2 недель", — добавили в компании.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

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