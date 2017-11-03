Работа мессенджера WhatsApp частично восстановлена после масштабного сбоя

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Доступ к мессенджеру WhatsApp частично восстановлен после перебоев в пятницу днем.

Некоторые пользователи на сайте downdetector по-прежнему сообщают о неполадках в работе сервиса (Испания, Китай, Индонезия). В России доступ к мессенджеру по состоянию на 12.19 мск есть.

Ранее, 3 ноября, пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру. По данным сайта downdetector, отслеживающего сбои в популярных интернет-ресурсах, большинство пользователей жаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений. В основном сбои наблюдались в ряде стран Европы, в Малайзии, России и Индии.

В мае этого года мессенджер WhatsApp также был недоступен в некоторых регионах мира. Позднее мессенджер сообщил, что устранил неисправность, из-за которой пользователи испытывали трудности с доступом к сервису.

В сентябре о неполадках в работе сообщал другой популярный сервис — Telegram. Проблемы в работе мессенджера, с которыми столкнулись пользователи в Германии, Ираке и ряде стран СНГ и Азии, в первую очередь Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии, были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров из-за резкого повышения пользовательской активности.