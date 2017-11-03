Хокинг объяснил, за что роботы могут уничтожить человечество

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу судьбе человечества. Такое мнение, как сообщает Daily Mail, высказал британский физик Стивен Хокинг.

"Боюсь, искусственный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека", — заявил ученый.

По мнению Хокинга, машины в погоне за эффективностью могут захотеть избавиться от людей. Но даже если этого не произойдет, считает он, люди рискуют погубить себя сами. "Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, и мы рискуем уничтожить самих себя", — предупредил ученый.

Поэтому сейчас главная задача состоит в вовлечении большего числа людей в науку, чтобы человечество могло достичь других планет и колонизировать их, заключил Хокинг.

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к третьей мировой войне. "Китай, Россия, а скоро и все страны с мощным IT-сектором: соперничество за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, с моей точки зрения, может привести к третьей мировой войне", — заявил он.