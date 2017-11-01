Стоимость ремонта iPhone X обойдется россиянину в 32 тысячи рублей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Компания Apple раскрыла стоимость ремонта новейшей модели iPhone X: замена экрана в США обойдется в 279 долларов, другие виды ремонта обойдутся в сумму 549 долларов (около 32 тысяч рублей).
Согласно информации на официальном сайте компании, замена "случайно" поврежденного экрана смартфона iPhone X стоит 279 долларов. Для модели iPhone 8 Plus, представленной чуть ранее, данная услуга стоит 169 долларов.
Информация о стоимости ремонта на сайте компании указана для разных стран, России в этом списке нет.
При этом компания предлагает избежать таких высоких цен на ремонт, заранее приобретя услугу AppleCare+. "Программа покрывает два случайных повреждения", — сообщает компания. При наличии данной услуги ремонт экрана любого смартфона Apple обойдется в 29 долларов, а другие виды ремонта будут стоить 99 долларов.