Главную уязвимость iPhone X показали на видео

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Система распознавания лиц Face ID, которая используется в новом смартфоне Apple iPhone X, не может отличить близнецов друг от друга. Видео эксперимента опубликовал портал Mashable.

Сперва один из братьев регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому. Выяснилось, что второй близнец без проблем может разблокировать устройство. Две пары близнецов поочередно пытались "обмануть" Face ID, чтобы исключить возможность ошибки, и системе ни разу не удалось распознать владельца правильно.

Это уже не первая проблема, связанная с Face ID. Ранее стало известно, что эта функция может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Досадный сбой произошел и на презентации iPhone X в сентябре — тогда старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не сразу удалось заставить Face ID сработать.