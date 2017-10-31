Microsoft "изменила" своему браузеру с Google Chrome

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На презентации облачной платформы Azure сотрудник корпорации Microsoft решил воспользоваться браузером Google Chrome, после того как "родной Edge" завис. Об этом свидетельствует видео, размещенное на YouTube-канале ежегодной конференции Microsoft Ignite.

Сотрудник корпорации пытался показать работу облачного сервиса, но ему помешали сбои в Edge. В конце концов ведущему презентации это надоело, и он сообщил публике, что сделает небольшую паузу, чтобы скачать Chrome. Это вызвало смех и аплодисменты зрителей.

Процесс установки браузера также транслировался на презентации.

"Мы не будем помогать Google становиться лучше", — отшутился сотрудник Microsoft, убирая галку с графы "Помочь Google стать лучше, автоматически отправляя статистику использования и отчеты о сбоях".

Когда, наконец, установка браузера завершилась, ведущий продолжил презентацию.