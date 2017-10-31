СМИ рассказали о сбывшемся кошмаре корпорации Apple

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый флагман Apple iPhone X стал худшим кошмаром наяву для корпорации, пишет портал Business Insider.

За последнее десятилетие финансовая деятельность корпорации Apple все более зависела от одного продукта — iPhone. На данный момент iPhone составляет от 60 до 70 процентов от доходов корпорации.

Отмечается, что за большую часть истории iPhone Apple выпускала одну модель в год, предпочитая количеству качество. В 2013 году корпорация выпустила две модели, а в 2017 впервые произвела три. Разнообразие ассортимента сокращает риски, однако придание iPhone несоразмерной важности создало фактор риска, которое инвесторы наблюдают уже некоторое время: а вдруг этот продукт провалится?

Как сообщает издание, до недавнего времени возможность краха iPhone не была актуальной, даже когда поступали сообщения о неполадках в работе программы Siri при ее внедрении или функции 3D Touch. В этих случаях Apple справилась с проблемой и смогла убедить потребителей, что им нужен этот смартфон.

Портал указывает на два варианта провала iPhone: либо сам продукт не впечатлит покупателей и спрос на него пошатнется, либо Apple не удастся удовлетворить спрос, даже если сам продукт будет достойным.

И последний вариант, по мнению издания, выглядит наиболее вероятным: у нового флагмана все больше шансов потерпеть крах, причем сам по себе смартфон выглядит потрясающим, но Apple неспособна удовлетворить спрос. Другими словами, неудавшийся запуск iPhone стал для инвесторов худшим кошмаром, который, по всей видимости, нанесет серьезный ущерб финансовым показателям корпорации в самом важном для нее квартале года.