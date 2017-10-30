Назван самый популярный в России смартфон

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самым продаваемым "умным" мобильным устройством в сентябре 2017 года стал iPhone SE. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

С начала 2017 года лидерство в сегменте держал Samsung Galaxy J1, но в августе 2017 года ситуация изменилась и гаджет от Apple вышел на первую позицию. В сентябре этого года было продано 119 тысяч iPhone SE и всего 90 тысяч Galaxy J1, говорится в статье.

Однако по масштабу охвата российского рынка смартфонов американская корпорация все еще отстает от корейского гиганта: в сентябре 2017 года доля Apple составляла 14%, доля Samsung — 26,6%.

Ранее СМИ сообщили об ажиотажном спросе россиян на iPhone X, который стал доступен для предзаказа 27 октября. Как заявили в компании "Связной", более 50% клиентов зарезервировали старшую модель с объемом памяти 256 гигабайт.