В Пензе на IT-марафоне разработали 37 прототипов программных продуктов

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 160 специалистов из городов России на четвертом форуме разработчиков HackDay в Пензе разработали 37 прототипов программных IT-продуктов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Команды представляли города Саранск, Саратов, Санкт-Петербург, Москву и Пензу. Всего участниками марафона стали 166 специалистов в сфере IT-технологий, они представили 37 прототипов программных IT-продуктов, которые в дальнейшем можно будет доработать и предлагать потребителям", — говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на закрытии форума в воскресенье заявил о готовности поддерживать лучшие IT-проекты. "На сегодняшний день отечественные IT-предприятия пока еще не могут полностью заменить программное обеспечение, например, в области военно-промышленного комплекса. Надо, чтобы наши специалисты могли создавать свой продукт. И я готов поддерживать лучшие IT-проекты, помогать в их продвижении", — цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Он отметил, что в современных условиях информационные технологии завоевали практически все сферы деятельности. "Они занимают ведущее место в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении… Мы понимаем сегодня, что за информационными технологиями – будущее", — сказал глава региона.

HackDay – это 48-часовой IT-марафон, который проходил в Пензе 27-29 октября. Специалисты в области разработки программного обеспечения работали над решением конкретных проблем и созданием новых продуктов в сфере информационных технологий. Особенностью мероприятия являлось то, что на весь рабочий процесс — от оглашения идей и формирования команд до презентации готового прототипа IT-проекта — давалось всего 48 часов.

Организаторами форума выступили Центр кластерного развития Пензенской области и Ассоциация разработчиков программного обеспечения Secon. Экспертный состав мероприятия представляли практикующие эксперты в области разработки и технологического предпринимательства из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.