Инженера Apple уволили из-за поступка дочери

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Инженера компании Apple уволили после того, как его дочь опубликовала видео про iPhone X до его официального поступления в продажу, сообщает The Verge.

Девушка записала ролик, в котором объяснила, что произошло. По ее словам, она сняла видео про новый смартфон Apple, когда в прошлом месяце навещала своих родителей и посетила кампус компании в Северной Калифорнии. Предполагалось, что это будет просто веселый ролик о времени, проведенном с семьей.

Однако неожиданно видео стало вирусным. Компания Apple попросила удалить его, что она и сделала. "Я понятия не имела, что это нарушение", — признается девушка. Несмотря на то, что она выполнила требования представителей компании, ее отца все равно уволили.

"В конечном счете, если ты работаешь в Apple, неважно, насколько ты хороший человек. Если ты нарушаешь правила, они этого не потерпят", — пояснила она, отметив, что осознает необходимость этих правил и не злится на компанию.

Девушка также пожаловалась на оскорбления со стороны пользователей и не смогла сдержать слез, когда попросила оставить ее отца в покое и не писать преисполненные ненависти комментарии по отношению к нему.

В конце она добавила, что ее отец сумеет справиться с трудной ситуацией, потому что ему всегда это удается, и посоветовала зрителям не пренебрегать правилами в школе, на работе или где-то еще.

Продажи iPhone Х начнутся 3 ноября. В России он будет стоить он будет от 79,99 тысячи рублей.