Петербургские разработчики запустят игру о третьем сроке Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Петербургские разработчики планируют после успеха своей игры для мобильных устройств "Путин. Начало" запустить в декабре "Путин. Возвращение" о его третьем президентском сроке.
"Очередное обновление исторической игры "Империя" под названием, предположительно, "Путин: возвращение", где будет моделироваться президентский срок 2012-2018 годов, должно появиться в декабре", — сообщил РИА Новости разработчик игры Павел Эльяшевич.
Комментируя "Путин. Начало", он рассказал, что "это самая глобальная кампания, которая охватывает сразу два президентских срока в период с 2000 по 2008 годы".
По словам Эльяшевича, ранее участие Путина моделировалось только в эпизоде "Крым наш", который вышел в начале лета.
По словам Эльяшевича, в феврале-марте 2018 года в "Империю" планируется ввести кампанию с участием председателя советского лидера Леонида Брежнева. "Дальше будет Екатерина II, а там посмотрим", — сказал разработчик.
Он уточнил, что базовая версия исторической игры вышла в декабре 2016 года. На первом этапе пользователям предлагалось примерить на себя роли Иосифа Сталина, Петра I и Николая II. Средства на разработку "Империи", которая обошлась в 1,25 миллиона рублей, были собраны через краудфандинг. К разработке "Империи" привлечена группа историков, добавил Эльяшевич. "Мы стремимся обеспечить максимальную историческую достоверность", — сказал он.