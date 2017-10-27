Петербургские разработчики запустят игру о третьем сроке Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Петербургские разработчики планируют после успеха своей игры для мобильных устройств "Путин. Начало" запустить в декабре "Путин. Возвращение" о его третьем президентском сроке.

Несколькими днями ранее создатели игры "Империя" выпустили кампанию "Путин. Начало", в которой пользователи смогли сыграть за Путина в период его двух первых президентских сроков (2000-2008), новинка вызвала резонанс среди пользователей и широкой аудитории. По словам разработчика, 95% пользователей назвали эту кампанию лучшей из всех.

"Очередное обновление исторической игры "Империя" под названием, предположительно, "Путин: возвращение", где будет моделироваться президентский срок 2012-2018 годов, должно появиться в декабре", — сообщил РИА Новости разработчик игры Павел Эльяшевич.

Комментируя "Путин. Начало", он рассказал, что "это самая глобальная кампания, которая охватывает сразу два президентских срока в период с 2000 по 2008 годы".

По словам Эльяшевича, ранее участие Путина моделировалось только в эпизоде "Крым наш", который вышел в начале лета.

Согласно материалам на сайте "Империи", которую разработчики позиционируют как "правильную историческую игру" в жанре стратегии, "Путин. Начало" ставит перед игроками большие задачи. По условиям игры, страна находится "почти что в разрушенном состоянии", а на пути президента "стоят богатейшие олигархи с практически бесконечными финансовыми возможностями, влиятельные и могущественные преступные авторитеты, агенты западных спецслужб, а также представители либерального крыла, работающие строго в интересах Запада".

По словам Эльяшевича, в феврале-марте 2018 года в "Империю" планируется ввести кампанию с участием председателя советского лидера Леонида Брежнева. "Дальше будет Екатерина II, а там посмотрим", — сказал разработчик.

Он уточнил, что базовая версия исторической игры вышла в декабре 2016 года. На первом этапе пользователям предлагалось примерить на себя роли Иосифа Сталина, Петра I и Николая II. Средства на разработку "Империи", которая обошлась в 1,25 миллиона рублей, были собраны через краудфандинг. К разработке "Империи" привлечена группа историков, добавил Эльяшевич. "Мы стремимся обеспечить максимальную историческую достоверность", — сказал он.