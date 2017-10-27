В Google выяснили, что камера iPhone может следить за пользователями

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Специалист американской корпорации Google Феликс Краузе выяснил, что камера смартфона iPhone может вести съемку пользователей без их ведома.

"Пользователи часто дают приложениям доступ к камере вскоре после скачивания. Эти приложения, например мессенджеры или новостные ресурсы, легко могут отслеживать лицо пользователя, делать фотографии или вести онлайн-трансляцию с помощью основной или фронтальной камеры", — говорится в исследовании в блоге Краузе.

По его мнению, таким образом приложения могут проверять настроение пользователей или фиксировать окружающих его обстановку и людей.

Специалист уведомил об этом компанию-производителя Apple и предложил ей разработать уведомления о работе камеры.

По мнению Краузе, "единственным надежным способом защитить себя" остается блокировка камеры с помощью липкой ленты или специального чехла. Он напомнил, что этот способ используют многие люди, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.