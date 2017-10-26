Адвокат объяснил, зачем роботов нужно наделять правовым статусом

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Стремительно входящие в современную жизнь роботы, такие как беспилотные автомобили и "умные" холодильники, пока не имеют никакого статуса в российском законодательстве, хотя уже сейчас они могут спровоцировать серьезные конфликты и даже судебные разбирательства.

Об этом РИА Новости сказал адвокат, старший преподаватель Юридического института РУДН, кандидат юридических наук Игорь Носков, комментируя заявление судьи КС РФ Гадиса Гаджиева о необходимости придать робототехнике правовой статус.

"До настоящего момента техника, в том числе работы, не могли осуществлять самостоятельных действий без человека, но сейчас с помощью новейших разработок техника становится более самостоятельной, имеет возможность учиться и без помощи человека приобретать определенные навыки", — напомнил Носков.

По его словам, с каждым годом все актуальней будет становиться проблема регулирования отношений между физическими и юридическими лицами, с одной стороны, и роботами, с другой (а также роботов с роботами).

В качестве примера Носков привел популярную сейчас в автопроме тенденцию снабжать автомобили автопилотом или даже делать машины вовсе беспилотными: "С точки зрения законодательства уже сейчас имеется пробел о том, кто будет нести ответственность, если данный автомобиль без шофера станет виновником ДТП".

"Тем более неясно, как квалифицировать действия автомобиля без шофера, если данный автомобиль мог избежать ДТП, нарушив правила дорожного движения, но не сделал этого из-за того, что в "мозг" автомобиля заложено, что правила дорожного движения нарушать нельзя. Напомним, что в соответствии с ныне действующими ПДД, их можно нарушить, если человек действует в условиях крайней необходимости", — отметил юрист.

Еще один пример – презентованный Samsung в минувшем году "умный" холодильник, который "умеет" самостоятельно заказывать продукты в магазине. Проблема становится тем очевиднее, если представить, что магазин – тоже робот, который без участия человека отвечает на запрос холодильника и доставляет заказанные продукты.

"Однако человек, придя с работы домой, обнаруживает, что магазином были доставлены, допустим, просроченные продукты. Какие претензии может предъявлять человек, если он данные продукты не заказывал? Как решать сложившийся конфликт о некачественных продуктах между роботом-холодильником и роботом-магазином?" — задается вопросом адвокат.

Действующее законодательство России вообще не рассматривает робота как носителя каких-либо юридических прав и обязанностей, то есть в юридическом поле роботов вообще не существует. Однако в реальной жизни они уже самостоятельно, без человека, могут осуществлять действия, которые могут стать причиной серьезных конфликтов и судебных разбирательств, как по гражданским, так и даже по уголовным делам, отметил юрист.

"Долго ли робот будет оставаться вещью, если через некоторое время он станет испытывать эмоции и чувства, которые свойственные человеку? На данный вопрос сейчас ответа нет", — заключил Носков, сравнив нынешний юридический статус роботов с "неведомой зверюшкой" из "Сказки о царе Салтане" А. С. Пушкина:

"Родила царица в ночь,

Не то сына, не то дочь,

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку".